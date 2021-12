La temporada 2021 no terminó de la mejor manera para Barcelona, puesto que, el último empate contra Macará y la victoria de Universidad Católica lo condenaron al cuarto puesto de la tabla acumulada y a empezar la previa de la Libertadores desde la fase 1.

El próximo curso asoma como un año de transición para el equipo amarillo, puesto que, no hará grandes fichajes y algunos jugadores ya no continuarán en el club. Gabriel Marques, que llegó a Barcelona en 2015, no seguirá en el club después de casi no tener minutos en este 2021.

Marques escribió en su mensaje de despedida que a lo mejor no tuvo las oportunidades que merecía, puesto que, aunque estuvo lesionado durante el primer semestre del año también se encontró disponible para gran parte de la segunda etapa y Fabián Bustos apenas le dio minutos.

El volante no ha confirmado donde tendrá un nuevo reto; no obstante, lo más probable es que decida seguir en el fútbol ecuatoriano y según la última información su destino podría estar en Guayaquil City, que recientemente salvó la categoría.