Uno de los objetivos de Gustavo Alfaro como director técnico de la Selección Ecuatoriana, ha sido encontrar una nueva generación de jugadores y darles minutos en las Eliminatorias. Si bien eso ha costado varios puntos en el camino, se encontraron jugadores de gran nivel que ahora estarán en 'La Tri' por varios años.

+ El emotivo video de Piero Hincapié que sacó un lágrima a más de uno

+ (VIDEO) El baile de Jeremy Sarmiento en su 'bautizo' como jugador de 'La Tri'

+ Gustavo Alfaro explicó por qué convocó cuatro arqueros para las Eliminatorias

Alfaro estuvo en rueda de prensa en la previa del partido clave frente a Chile. El entrenador de 'La Tri' defendió a sus jugadores de las duras críticas que han hecho algunos hinchas y periodistas, pero también resaltó el trabajo que ha realizado desde que asumió la dirección técnica en septiembre del 2020.

"Cuando termine la Eliminatoria y yo me vaya, no tengo duda que quedará una Selección mejor de la que recibí, y eso no quiere decir que deje una Selección clasificada al Mundial porque no lo puedo prometer. Yo me voy a ir de acá y quedará un reporte con análisis de scouting de 72 jugadores y de todos los rivales", fueron las palabras de Alfaro.

"Vamos a dejar un montón de cosas, para que el técnio que asuma después de nosotros pueda tener un piso dónde pararse y proyectarse. Más allá de eso, vamos a dejar una base de una Selección muy joven" concluyó el director técnico de la Selección Ecuatoriana.