Pasan los días y siguen apareciendo nuevos nombres que integrarán la nómina de la selección de Ecuador para el amistoso vs. El Salvador este 4 de diciembre en Estados Unidos. Este jueves trascendieron los futbolistas de Liga de Quito que estarán presentes en el comprobatorio.

Según el periodista Óscar Portilla de El Canal del Fútbol, son cuatro los 'albos' que estarán presentes en el partido, algunos de ellos ya llamados en convocatorias anteriores. Djorkaeff Reasco, Jordy Alcívar, Christian Cruz y Nilson Angulo, estarán presentes en la lista.

Este miércoles ya salieron otros cinco nombres llamados a la selección de Ecuador que militan en la LigaPro. Alfaro no contaría con varios de los habituales debido a la no obligatoria de cederlos al no ser fecha FIFA.

Muchos de los elementos nuevos le servirán a Alfaro para conocer recambios de cara a las fechas de Eliminatorias en enero contra Brasil.