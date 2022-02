Cumbayá lamentó que el arbitraje no haya sido justo en su partido contra Independiente del Valle.

El partido con más polémica de la primera fecha de la LigaPro fue el que tuvieron Independiente del Valle y Cumbayá en el estadio Olímpico Atahualpa. Los recién ascendidos terminaron el encuentro con un jugador menos y con la amargura de tener un penal en contra al minuto 99'.

Cumbayá se paró muy fuerte ante Independiente del Valle en su estreno histórico en la primera categoría del fútbol ecuatoriano; no obstante, no pudo sacar ni 1 punto producto de tener un penal en contra al minuto 99'. Desde la institución mostraron su descontento con el arbitraje:

En el penal que Anthony Díaz pitó sobre Lorenzo Faravelli no se observa un golpe de Fernando Hidalgo, por lo cual, no solo Cumbayá reaccionó si no que equipos como Barcelona ya han solicitado el VAR para cuando enfrenten a los campeones en la fecha 4.

Por otro lado, Anthony Díaz no tuvo un partido complicado solo por penal, sino que en varias jugadas se notó nervioso e incluso inferior a los jugadores como Junior Sornoza que retrasó hasta más de 4 minutos el cobro de un tiro libre.

En la segunda fecha, Cumbayá, flamante campeón de la Serie B, tendrá que visitar a Gualaceo en un duelo de los recién ascendidos a la Serie A.