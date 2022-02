Este domingo 27 de febrero de 2022 en el duelo de los recién ascendidos de la LigaPro, Cumbayá, en condición de visitante, venció en un gran partido a Gualaceo. El equipo de la capital encontró el gol al comienzo del segundo tiempo.

Cumbayá visitó a Gualaceo y desde el primer minuto se notó que el equipo de la capital fue a buscar la primera victoria de su historia en Serie A. El equipo de Quito tuvo las acciones más claras en el primer tiempo, pero no estuvo fino de cara al arco.

Para el inicio del segundo tiempo, Cumbayá afinó la puntería y encontró el primer gol de su historia en la Serie A por medio de Leandro Yépez, que remató muy bien de cabeza al minuto 50'. Con esta victoria, Cumbayá logra sus primeros 3 puntos de la temporada.

Gualaceo intentó volcarse al ataque para empatar el encuentro ante su hinchada que lo fue a ver al estadio de Azogues; no obstante, no pudieron encontrar puerto y suman su segunda derrota consecutiva y aún no logran anotar en la Serie A.

En la próxima fecha, Cumbayá recibirá a Orense en el Olímpico Atahualpa, mientras que Gualaceo jugará contra Deportivo Cuenca en un partido apasionante para los equipos de la provincia de Azuay.