La denuncia de la ANFP contra Byron Castillo causó que haya una presión mediática muy grande desde Chile para dar validez a las pruebas que presentaron. En ese intento de hacer que la FIFA falle a su favor, han publicado varias cosas sobre el jugador que terminaron afectándolo emocionalmente.

Ayer en el partido entre Aucas y Barcelona SC, Castillo se quebró y pidió que lo saquen del partido diciendo "Ya no aguanto más". Para el segundo tiempo fue sustituido y no viajó para el último partido de la Copa Sudamericana. El lateral derecho se quedó en Guayaquil junto a un psicólogo del club, quien lo ayudará para superar este bajón anímico.

Nelson Tapia, ex arquero de la Selección Chile y ahora DT de Libertad FC de Loja, habló sobre el caso Byron Castillo y criticó a la ANFP. "La situación se la puede sentir incómoda, yo dirigí a Byron (en BSC) en el 2019, lo conozco. Soy chileno, trabajo en Ecuador, me mantengo al margen, la opinión la debe tener la FIFA, no sé si es correcto o no lo que hace Chile", inició Tapia en el podcast 'Pelotazo al Vacío'.

"Tengo la mejor impresión de él como jugador y persona. Es uno de los mejores laterales con proyección del fútbol ecuatoriano, es un tipo muy transparente. No es bueno que viva esta situación ni para ningún otro jugador, no la debe estar pasando bien. Me parece que siempre hay que ganar en cancha, es muy incómodo hablar de la situación, tengo mucho respeto al fútbol chileno, ecuatoriano, y no es bueno que pase esto", finalizó el DT de Libertad FC.