El regreso de las nuevas jornadas de Eliminatorias marca la ausencia de varios jugadores en sus respectivos clubes, entre aquellos el Real Valladolid de España. El entrenador de dicho equipo no escondió su malestar por la ausencia de Gonzalo Plata debido a que Ecuador lo convocó para la jornada que arranca con el partido ante Venezuela.

+ Joao Rojas despertó el interés de otro club de Brasil

+ Agente de Aguirre, Mercado y Guerra habla del futuro de sus jugadores en LDUQ

+ Aspira alto: Aguinaga regresaría al país solo si lo llama este equipo

"Otra vez aquí vengo a quejarme, no puede ser que voy a jugar contra Fuenlabrada sin los goleadores de hoy ¿Y no me tengo que quejar? Pues me seguirán oyendo. Hombre no, hay que parar”, sostuvo José Rojo, conocido como Pacheta ante los medios.

“¿Me he quejado por jugar domingo, miércoles y sábado? No me quejo, juego con toda la plantilla, pero juego con los míos, los elijo yo, no me los eligen en este caso los entes que mandan, me dicen con quien puedo jugar y con quién no. Jódete. Me seguiré quejando hasta que lo paren. ¿Los perdemos y no pasa nada? Pues sí pasa, claro que pasa”, amplió.

“Gonzalo Plata tiene ese golpeo, cuando juega ahí tiene que girar y pegarle porque tiene buen golpeo. Todas las que coja. Luego el gol veremos a ver si estás acertado como hoy que la pones al lado del palo, es cojonuda. ‘No tengo gol’ (había dicho Gonzalo en sus primeros días en Valladolid), es que sí tienes gol. Búscalo, búscalo, contento con Gonzalo”