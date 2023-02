La relación entre Abdalá (Dalo) Bucaram, presidente de 9 De Octubre, y Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ha estado envuelta en varias polémicas a lo largo de los dos últimos años.

+ Tras su retiro, Matías Oyola ilusiona a los hinchas: "Quiero ser entrenador de Barcelona"

+ Gustavo Alfaro reclama judicialmente a la FEF el pago de 4 millones de dólares

+ Exdelantero de Barcelona se debate entre Mushuc Runa y El Nacional

El dirigente de 9 De Octubre ha mostrado su molestia o simples puntos de vista contrarios en algunas situaciones. Bucaram se mostró muy crítico con la participación de la Selección de Ecuador en el Mundial, criticó el mal manejo de Copa Ecuador (torneo organizado por la FEF), deudas de la FEF, entre otros temas.

Recientemente, el presidente de la FEF fue reelecto para ejercer por un nuevo periodo de cuatro años. Francisco Egas presentó un informe económico que fue criticado por Dalo Bucaram: "Se afirmó que la deuda con Alfaro era de 200 mil, pero el técnico luego dijo que son más de 2 millones. No puedes mentir así".

Bucaram, en entrevista con Sonorama, Sonodeportes, manifestó: "Lo que está pasando en la FEF es gravísimo, no puedes mentir tan desmedidamente". Además, acusó a Egas de presionar a clubes y asociaciones para conseguir votos para la reelección: "quien no votaba por él, no iba al Mundial".

La deuda que mantiene la FEF con 9 De Octubrer su participación en la Copa Ecuador es lo que desató las quejas de Bucaram: "La Federación le debe a 9 de Octubre alrededor de $300 mil, y no nos dan respuesta. Hay una gran inconformidad por parte de los clubes, que necesitamos de esos recursos, para cumplir con nuestras obligaciones, con los jugadores y trabajadores".

Además agregó: "El año anterior me quejé del pésimo nivel del arbitraje ecuatoriano. Falta inversión, les mantienen una deuda muy fuerte, no los tratan con respeto. Soy de aquellos que piensa que el supuesto éxito lo tapa todo. Como llegamos al Mundial, es casi un pecado criticar a la FEF, pero se ha vivido de la improvisación, pasó con Cruyff".