Franklin Guerra finalmente no continuará en Liga de Quito para la temporada 2023 y se unirá a Universidad Católica en los próximos días. El central ecuatoriano comentó que su salida del 'Rey de Copas' no se da por temas deportivos.

En una entrevista con Área Deportiva, Franklin Guerra, comentó que su salida de Liga de Quito no obedece a temas deportivos, sino más bien a una decisión personal. El jugador comenta que se reunió con Luis Zubeldía para comentarle su postura.

Guerra comentó en Área Deportiva que su salida también se da para buscar tranquilidad para él y su familia. El jugador reveló que algunas cosas no le gustaron y estas se las comentó a la directiva, pero, según él, no gustaron a la interna.

"No me gusta hablar mal de nadie y peor si estoy saliendo. Soy muy frontal siempre, demasiado frontal, hay cosas que no me gustaron y cosas que lastimosamente las dije y no les gustó a las personas que se las dije", reveló Guerra.

El central descartó que su salida se dé por no querer competir por el puesto de titular en el equipo blanco. Guerra comentó que en los últimos años también hubo refuerzos en el 'Rey de Copas' y el titular siempre fue él.

"Un tema complicado, era algo que no lo decidí yo, no estaba en mis planes todavía salir, tengo 2 años de contrato con LDU. Mi salida no tiene nada que ver con lo deportivo, no es que no quiera competir el puesto. Nunca nadie me ha asustado. Siempre he estado listo para ganarme el puesto. En estos 5 años siempre hubo refuerzos y modestia aparte, siempre fui titular yo", sentenció.