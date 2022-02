Desde Europa. Está claro que el fútbol ecuatoriano siempre se ha caracterizado por dar buenas promesas de buen fútbol en sus jugadores más jóvenes. El más claro ejemplo es el trabajo que ha estado realizado en los últimos años Independiente del Valle; sus resultados en la Conmebol Libertadores Sub-20 son apenas una sola muestra de eso.

Lejos de poder competir con algunas ligas de Sudamérica, ni hablar de Europa, las oportunidades de ofertas del exterior para los jugadores jóvenes son realmente tentadoras aunque todavía no se hayan terminado de formar como profesional. Pasó, pasa y seguirá pasando en nuestro fútbol.

Hay casos que han salido bien y casos que han salido mal. El próximo caso, que para valorar si su decisión fue acertada o no habrá que esperar, podría ser el de Maiky De La Cruz. Defensor de Liga de Quito que tiene 17 años y el año pasado fue incluido en la lista Next Generation que armó el medio británico The Guardian respecto a las máximas promesas del fútbol mundial.

Lo que sucede es que De La Cruz estaría siendo seguido por un club de la Ligue 1 de Francia, la máxima categoría de su fútbol. Hace unos meses, LDUQ rechazó una oferta del Reims, pero ahora habría nuevos interesados por uno de sus máximos talentos con vistas al futuro.

El defensor de 17 años apenas tiene un par de partidos como profesional en el conjunto blanco. No obstante, ha podido mostrar podido mostrar su potencial en la Libertadores Sub 20, donde, pese a ser tres años más chico que el límite de edad, ha tenido minutos.