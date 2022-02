Una de las novelas que tuvo el mercado de pases de la LigaPro, fue el fichaje de Jordan Gaspar con Liga de Quito. El jugador ecuatoriano estuvo a prueba con los 'Albos', pero Pablo Marini se tomó más tiempo del pactado para hacer saber a Gaspar si iba a ser uno de los nuevos jugadores de LDUQ para esta temporada.

El atacante que pasó por las divisiones inferiores del Real Madrid tuvo actuaciones interesantes en los partidos de pretemporada que fueron transmitidos por internet, por lo que los hinchas pidieron su fichaje. Ahora que Gaspar es jugador del 'Rey de Copas', reveló que rechazó a dos clubes de la LigaPro para firmar con su nuevo club.

"Tenía propuesta del Cuenca y Orense, pero decidí quedarme en Liga", fueron las palabras de Jordan Gaspar en Radio Área Deportiva. El jugador tuvo mucha incertidumbre sobre su futuro con Liga de Quito, por lo que algunos equipos aprovecharon para realizarle ofertas, pero fueron rechazadas.

Gaspar no debutó en el primera fecha de la LigaPro frente a Gualaceo, pero espera tener minutos para demostrar sus condiciones y así ganarse la titularidad. El ex Real Madrid es un jugador con mucha velocidad y desequilibrio, algo con lo que no cuenta LDUQ por la banda derecha, algo que da a pensar que tendrá algunas oportunidades si Marini confía en él.