Como políticos en campaña, si algo ha caracterizado a los aspirantes a la presidencia de Emelec son la promesa de futbolistas de renombre en caso de ser electos, pues este martes incluso uno apunta a que ya recibió respuestas positivas de dos de ellos, uno un crack conocido y otro una joven promesa nacional.

Según cuenta el candidato a la presidencia Carlos L. Torres, el volante ecuatoriano Miller Bolaños y el enganche sub 23 Johan Mina ya le dieron el sí al aspirante a directivo para ser nuevos refuerzos de los azules para la segunda mitad de año. Dependerá ahora de los socios si eligen o no la lista del mencionado empresario.

Bolaños termina contrato con el fútbol chino y tendrá todo listo para regresar al club donde fue tricampeón ecuatoriano como agente libre, Mina por su parte sigue siendo del Werder Bremen y regresaría al cuadro guayaquileño en una nueva cesión tras dejar el Estoril de Portugal.

Estos dos jugadores fueron promesas de Torres hace unas semanas, el tercer jugador contactado fue el delantero argentino ex goleador de Liga de Quito, Hernán Barcos, hoy titular en Alianza Lima del fútbol de Perú, de él no se conoce si está o no en conversaciones para regresar a la LigaPro.