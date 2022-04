El Santos de Fabián Bustos sigue interesado en adquirir jugadores ecuatorianos y de la LigaPro, puesto que, su último intento por fichar a un jugador tricolor fue el de comprar a Janner Corozo, volante de Delfín, no obstante las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Según informó el periodista 'Wacho' Sánchez Delfín habría rechazado una oferta del Santos que incluía USD 180.000 por prestamo; pero con una opción de compra por USD 2 millones; no obstante, el equipo manabita no se desprendió de su jugador.

Desde su llegada a Brasil, Fabián Bustos, ha estado muy interesado en contratar a jugadores de la LigaPro para su nuevo proyecto, no obstante, solo pudo llevarse a Jhojan Julio tras la negativa de Barcelona a una oferta por Emmanuel Martínez.

En esta temporada Janner Corozo ha tenido ofertas para salir de Delfín en el fútbol ecuatoriano y en el extranjero, no obstante, el equipo manabita no ha aceptado las ofertas y no se desprende de un jugador que considera escencial para su proyecto.