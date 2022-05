Delfín sacó 3 puntos muy importantes ante 9 de Octubre en el estadio 'Chucho' Benítez por la fecha 11 de la primera etapa de la LigaPro. El equipo manabita escala hasta la séptima posición mientras que el 'Súper 9' se hunde en el último lugar.

La primera mitad estuvo muy peleada por ambos equipos, no obstante, 9 de Octubre fue el que tuvo las mejores oportunidades, pero no pudo marcar el gol que le adelante en el marcador. El equipo patriota no pasa por su mejor momento en el campeonato.

En el segundo tiempo, Delfín se encontró con un partido abierto y pudo anotar el gol de la victoria gracias a una anotación de Edinson Mero al 68'. El equipo manabita pudo aguantar la ventaja y sacó una importante victoria para seguir escalando en la etapa.

Con esta derrota, 9 de Octubre se queda en el último lugar de la primera etapa con apenas 6 unidades. El equipo de 'Pechón' León está viviendo un muy mal semestre y no se descarta su salida.