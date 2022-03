La LigaPro Serie B arranca este martes y con esto empieza ya la tensión para uno de sus equipos, y es que El Nacional nuevamente corre riesgo de suspensión por deudas, una constante que mermó a los 'militares' en la temporada 2021.

Según información oficial, si El Nacional no cancela o llega a un acuerdo con sus acreedores para la suma de $492.473 hasta las 18h00 de este lunes, entonces quedará suspendido y perderá el partido por 3-0 ante Independiente Juniors.

Los montos corresponden a ex jugadores por motivo de salarios adeudados, además de conceptos pendientes a otros clubes. No es la única problemática a enfrentar por parte de los capitalinos, ya que este año no podrán contar con jugadores comprados o cedidos.

El año pasado El Nacional atravesó la misma crisis económica y administrativa, sin embargo con un plantel corto pelearon hasta la útima fecha el segundo cupo de regreso a la LigaPro Serie A, el mismo que se llevó Gualaceo SC.