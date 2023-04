El rumor de una posible salida de Javier Burrai, con destino al Cruz Azul de México, encendió las alarmas en Barcelona. Sobretodo en los hinchas que han visto en el portero argentino al más nuevo de sus referentes.

Burrai, que llegó a Barcelona en 2020, consiguió un título local con los amarillos además de consagrarse como uno de los jugadores más respetados por la hinchada gracias a sus grandes actuaciones.

Recientemente, en el acto de presentación del uniforme conmemorativo de Barcelona, por los 98 años desde su fundación, el presidente del club amarillo, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, aclaró el tema Javier Burrai - Cruz Azul.

"No nos han contactado. Es una buena oportunidad para aclarar ese tema. Nosotros, como institución no hemos recibido ninguna propuesta por Javier (Burrai). Ni de México ni de ningún lado. Así que aprovecho para desmentir ese rumor", dijo Alfaro, que dejó claro que no tienen oferta por el portero.