Pese a que los clubes ecuatorianos no pueden ya reforzarse, los equipos del exterior siguen mirando la LigaPro para buscar fichajes y este jueves trascendió que desde Brasil han mostrado interés real por dos titulares de Barcelona SC.

+ Seleccionado ecuatoriano cae lesionado

+ Hinchas de LDUQ piden a este DT

+ Emelec dejó ir a estas figuras de LigaPro cuando eran juveniles

El periodista Washington Sánchez dio a conocer en sus redes sociales que el volante Emanuel Martínez y el delantero Gonzalo Mastriani recibieron la oferta del América de Mineiro de Brasil para el segundo semestre del año. Justamente este fue el club que eliminó a Barcelona SC en la última ronda previa de la presente Copa Libertadores.

La oferta por el delantero uruguayo no es nueva ya que hace semanas ya se habían fijado en el ex Guayaquil City aunque no se han dado a conocer montos. El interés que si es novedad es el que han hecho por el extremo y enganche Emanuel Martínez.

Martínez protagonizó una de las novelas del mercado en la primera etapa ya que Santos de Brasil ofreció hasta 2 millones de dólares por el 30/50% de los derechos deportivos que pertenecen al equipo 'torero', sin embargo el club no aceptó.