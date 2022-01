Desde la FEF explicaron por qué no han publicado la lista completa de convocados

Ayer se concieron los primeros convocados por Gustavo Alfaro para la doble fecha de Eliminatorias frente a Brasil y Perú. Algunos jugadores que militan en la LigaPro, la MLS y la Liga MX ya se sumaron a la Casa de la Selección para empezar a trabajar de cara a los partidos clave que se jugarán el 27 de enero y 1ro de febrero.

Pedro Ortiz, Moisés Ramírez, Xavier Arreaga, Byron Castillo, Romario Caicedo, Fernando León, Diego Palacios, Alan Franco, Sebastián Méndez, Joao Rojas y Djorkaeff Reasco son los jugadores que están en la lista de Gustavo Alfaro. Todavía restan por conocer varios nombres, algo que fue muy criticado por la hinchada de 'La Tri'.

El vicepresidente de la FEF, Carloz Manzur, dio a conocer que no se ha presentado la lista completa debido a que hay varios casos positivos de COVID-19 y no se sabe qué jugadores llegarán a estar disponibles. "El profe Gustavo Alfaro se ha manejado bien en las convocatorias. El tema del COVID no deja que se dé a conocer todos los nombres, hay jugadores que están aislados, porque tienen gripe o sí están contagiado", dijo Manzur en Radio La Red.

La lista de convocados completa se dará a conocer en los próximos días, ya que el partido se jugará el jueves de la próxima semana. Alfaro quiere contar con todos los jugadores, por lo que esperará hasta el final para saber si podrá contar con los que él considera titulares o importantes para el funcionamiento del equipo.