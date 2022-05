Poco a poco han agarrado mayor peso de la salida del entrenador portugués Renato Paiva de Independiente del Valle para ser el nuevo estratega del León de México, y tras varias especulaciones esta vez fue el DT quien se refirió al tema.

+ Fenerbahce se fija en otro ecuatoriano

+ Independiente del Valle se fija en campeón ecuatoriano como nuevo DT

+ FIFA se pronuncia por caso Castillo y hay preocupación

En charlas con Radio La Red, Paiva empezó aclarando: "Hoy soy DT de Independiente del Valle estoy a full en el equipo y trabajando en el partido ante Técnico Universitario, es verdad que hay una buena oferta del León de México", confesando también del interés del club 'azteca'.

Sobre las negociaciones: "No me meto en eso, le pedí a mi agente que lo maneje, le dije que si se concreta algo me diga y sino hay nada que no me diga nada. Yo no me quiero ir de IDV pero tengo que pensar en mi familia y mi futuro. Las oportunidades se presentan en el momento correcto".

Pese a que la negociación aún no está cerrada, en Independiente del Valle ya hasta piensan en quién será el siguiente entrenador para la segunda etapa de la LigaPro. El Club León no pudo meterse a la siguiente fase del torneo de su país.