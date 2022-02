El partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores entre Barcelona SC y Universitario se disputó hoy en el Estadio Monumental y terminó con... Los 'Toreros' tenían el objetivo de conseguir un marcador favorable para ir más tranquilos a la revancha que se jugará en Perú. Fabián Bustos planteó un equipo ofensivo que fue superior al rival.

Durante el primer tiempo el 'Ídolo' tuvo el control del balón, pero no estuvo fino en los metros finales y no pudieron inquietar el arco de Universitario. Los peruanos lograron neutralizar el juego de BSC por las bandas, y obligaron a que los jugadores canarios busquen varios remates de larga distancia que no generaron problemas.

A los 10 minutos del segundo tiempo ingresó Erick Castillo en lugar de Gabriel Cortez, siendo un punto de inflexión en el partido. En la primera pelota que tocó la 'Culebra', anotó el 1-0. Emmanuel Martínez ejecutó un tiro libre al primer palo desde el borde del área por la banda izquierda de BSC, algo que fue aprovechado por Castillo, quien desvió el balón y venció a José Carvallo, arquero de Universitario.

Tras el gol, los dirigidos por Bustos buscaron ampliar la diferencia, algo que terminó dando sus frutos. Erick Castillo desbordó de gran manera por la derecha, llegando a línea de fondo y centrando para atrás, para que Carlos Garcés defina y ponga el 2-0. El marcador no se movió hasta el final del encuentro, terminando con una victoria importante para los 'Toreros'.

La 'Culebra' Castillo demostró que no puede ser suplente en Barcelona, siendo determinante para cambiarle la cara al equipo y conseguir el triunfo. Los jugadores jugaron con muchas ganas en el que podría ser el último partido de Bustos al frente del equipo, ya que el Santos de Brasil lo busca. La revancha de jugará el miércoles 2 de marzo a las 19:30 de Ecuador.