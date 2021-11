Durante los últimos dos años se habló mucho sobre Byron Castillo, ya que algunas personas aseguraban que el lateral derecho nació en Colombia, algo que no pudo ser corroborado por la justicia ecuatoriana y por esa razón el jugador de Barcelona SC está defendiendo a 'La Tri'.

+ No estará ante Ecuador: Chile confirmó baja de última hora de uno de sus jugadores titulares

+ No solo descartan a Reasco: El jugador que tampoco ha sido contactado por Barcelona SC

+ Independiente del Valle quiere quitarle un fichaje casi cerrado a Emelec

Uno de los periodistas que investigó el caso fue Diego Arcos, reconocido comunicador que viajó hasta Villamil Playas para averiguar sobre el caso. Esto fue algo que no gustó a los hinchas del 'Ídolo del Astillero', por lo que empezaron a criticar a Arcos y en varias ocasiones lo insultaron en redes sociales.

Diego Arcos dio una entrevista para Fútbol Sin Cassette, donde respondió a las críticas de los hinchas de BSC: "Si el resultado de la investigación arrojaba que él no era ecuatoriano había que publicarlo. Uno escoge que historia seguir y a mí me parecía una súper buena historia".

"El mejor lateral derecho del fútbol ecuatoriano, que la estaba rompiendo y que salga el presidente de la FEF a decir que no lo convocaban por insconsistencia, yo dije aquí pasa algo. Yo llamé al investigador de la FEF y se portó malcriado conmigo, y me dice que no va a hablar más del tema y que yo investigue por allá", añadió Arcos.

"Decían que la partida de nacimiento estaba en Playas, fui para allá a ver qué había y la partida decía que nacía en Ecuador. Cuando Roberto Omar (Machado) publicó una partida de nacimiento que no era, yo fui el primer en corregilo porque era un error. Muchos barcelonistas pensaron que lo hacía a propósito para joderlos, quería que se resuelva para bien o mal, pero Byron no podía seguir así" finalizó el periodista.