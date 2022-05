Con mucha sorpresa el entrenador Renato Paiva en sus palabras de despedida criticó al nuevo DT de Independiente del Valle, Martín Anselmi. El portugués saliente aseguró que el argentino intentó quedarse con su puesto en el pasado, pues este martes en la presentación oficial de Anselmi le llegó su respuesta oficial.

Santiago Morales: "Estamos sorprendidos por las palabras de Renato Paiva, no esperabamos que sus palabras en la última noche fue para esto. Anselmi no le serruchó el piso ni el cargo a Paiva", dijo en rueda de prensa.

Anselmi por su parte no se guardó nada y fue más crítico: "No soy de ese perfil, ni de exposición públca ni peleas. A mi en mi casa me enseñaron que no hay que hablar mal de la gente que no conozco y yo a Paiva no lo conozco".

"Y si lo conociese, no estuviera hablando mal de él. Y menos publicamente, nuestro primer deseo era tomarnos un café con el cuerpo técnico de Renato Paiva porque queríamos aprender, creemos que hicieron un buen proceso. Ya se porqué no se dio el café, la vida no son las palabras no los hechos", amplió.