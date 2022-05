Barcelona es uno de los equipos ecuatorianos con mejor plantilla en la LigaPro, por lo cual, desde hace ya varios meses se viene hablando de la posibilidad de dar salida a algunos futbolistas. Aquiles Álvarez, vicepresidente del 'Ídolo', no descarta salidas a mitad de temporada.

+ Piero Hincapié cerró con minutos su primera temporada en Europa

+ ¿Para ganar la etapa? Estos son los últimos 3 partidos de Independiente del Valle

+ (FOTO) Barcelona alista todos los detalles para su partido contra Deportivo Cuenca

El vicepresidente de Barcelona, Aquiles Álvarez, conversó con los colegas de Nada Personal de Radio Diblu y reveló que es probable que algunos jugadores abandonen la plantilla a mitad de temporada si es que llega una oferta importante.

Aquiles Álvarez también informó que si algún jugador del 'Ídolo' tiene que salir se trabajará en algún refuerzo; no obstante, todo depende de como se vaya desarrollando el mercado de transferencias.

"Si llega una oferta importante para Barcelona, no la vamos a desaprovechar. Eso no significa de que no nos reforcemos en caso de que alguien salga", afirmó el directivo.