Barcelona SC sigue tomando decisiones sobre las salidas de futbolistas a la siguiente temporada, además de lo que respecta al cuerpo técnico y en horas recientes trascendió que el club ya anunció a tres de sus elementos que no entran en planes para el siguiente año, dos de ellos son extranjeros que llegaron para el 2021.

La prensa local señala que Barcelona SC ya le comunicó a Michael Hoyos, Carlos Garcés y Sergio López que no entran en planes deportivos para el 2022. Garcés tiene contrato con el club una temporada más, mientras que los dos argentinos tienen contrato a largo plazo.

Sobre el ex Aucas y ex Guayaquil City FC buscarán una cesión a otro club o llegar a un acuerdo para rescindir el contrato, ambos llegaron a BSC tras ser figuras en su club pero esta vez no cumplieron las expectativas.

Estos tres jugadores se sumarían a Matías Oyola, Gabriel Márques como elementos que no continuarán por motivos deportivos, los amarillos también tendrían las bajas de Pineida y Castillo por traspasos al exterior.