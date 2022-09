A Emelec se le puso cuesta arriba el Clásico del Astillero rapidamente con la expulsión del ecuatoriano Dixon Arroyo, y varios días después del compromiso siguen habiendo ecos de esta acción. El jugador en sus redes sociales habló de lo ocurrido y criticó al árbitro.

"Qué fácil es perjudicar a un equipo", empezó el volante azul en Instagram. "Conversando con gente experta en fútbol todos decimos que es un error", mostró contrariado de su expulsión y acusó al árbitro central y los del VAR de el error de forma voluntaria.

No esquivó palabras hacia la hinchada: "Estoy apenado por mi familia, compañeros y a los aficionados, estas cosas no dependen de mí y me llena de impotencia", concluyó Arroyo, otro de los habituales de Rescalvo.

Emelec tiene aún opciones matemáticas de quedarse con la segunda etapa pero depende de tropiezos de Aucas, IDV y Barcelona SC por lo que virtualmente cerrará con una temporada en blanco nuevamente. En dicho encuentro también vio la roja Marlon Mejía.