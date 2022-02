Previa Ecuador vs Perú: Se necesita la victoria para seguir en la Copa América

El nivel que ha mostrado el equipo de Gustavo Alfaro no ha sido el mejor en los últimos cuatro partidos. La Selección Ecuatoriana no ha mostrado la velocidad en el juego que tuvo en los primeros encuentros del ciclos de Alfaro, y el peso en ataque ha sido muy bajo. El DT argentino no ha tomado las mejores decisiones para realizar variantes y eso es algo que tendrá que cambiar.

Los seleccionados llegan con realidades distintas, Ecuador no ha podido sumar tres puntos en los últimos cuatro partidos, mientras que Perú ha logrados dos victorias en la misma cantidad de encuentros. Uno de los triunfos de los 'Incas' fue contra la 'Tri', por lo que los ecuatorianos querrán vengar la derrota por las Eliminatorias.

Un dato que juega en contra para la 'Tri' es que no ha podido ganar un partido oficial a Perú hace 10 años, la última vez que lo hiceron fue en la clasificación al Mundial de Brasil 2014 en el año 2011. La 'Blanquirroja' se ha convertido en un rival muy complicado para la Selección Ecuatoriana, pero Alfaro deberá encontrar la forma de doblegarlos.

La 'Tri' no podrá contar con Enner Valencia, jugador que se ha convertido en un fijo para Alfaro, pero deberá cumplir con la sanción de un partido por acumulación de tarjetas amarillas. El Canal de Fútbol informó que Michael Estrada podría ser el reemplazante, por lo que el DT mantendría los dos puntas a pesar de la poca generación que ha mostrado el equipo.

¿A qué hora juega la 'Tri' y por dónde verlo?

La Selección Ecuatoriana se enfrentará mañana a Perú a las 16:00 de Ecuador. El partido será transmitido por TC Televisión con producción de El Canal de Fútbol, por lo que se podrá ver sin pagar un valor extra. Otra forma de verlo es por DirecTV Sports, canal que tiene los derechos para transmitir todos los encuentros de la Copa América.

Posible alineación

En el programa Los Comentaristas de Radio Caravana, el periodista Mario Canessa dio a conocer cuál sería la alineación de la 'Tri': Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Jhegson Méndez, Alan Franco; Damián Díaz, Ayrton Preciado (Ángel Mena); Leonardo Campana.