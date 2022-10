Al quedar lejos de la pelea por la etapa y la clasificación a Copa Libertadores, en Liga de Quito pusieron el foco en armar el equipo para 2023. Varios jugadores que terminan contrato a finales de este temporada no serán renovados, por lo que Luis Zubeldía realizará varios cambios en la plantilla del 'Rey de Copas'.

Alexander Alvarado, Tomás Molina, Ángel González y Lucas Gamba son algunos de los jugadores con lo que cuenta el DT para la próxima temporada, teniendo claro el panorama en ataque. Dos de las zonas que necesita reforzar LDUQ es la defensa y el mediocampo, donde ha tenido varios problemas en este 2022.

El periodista Édison Ramírez informó que Liga de Quito ya estaría en conversaciones con un defensa central argentino, el cual es conocido por Luis Zubeldía. Los 'Albos' ya se están moviendo para tener a los todos los jugadores listos para el inicio de la pretemporada en diciembre y por ese motivo quieren cerrar rápido las negociaciones.

El nombre del zaguero no fue publicado por Ramírez para no entorpecer la negociación, pero al ser un conocido del DT, da a pensar que lo dirigió en su paso por el fútbol argentino. En el 'Rey de Copas' quieren armar una plantilla que les permita pelear por la LigaPro y realizar un buen papel en la Copa Sudamericana, por lo que deberán realizar varios fichajes que estén a la altura y permitir la salida de jugador que no dieron la talla.