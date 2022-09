El Nacional sacó una importante victoria contra Mushuc Runa en la fecha 3 del cuadrangular final de la Copa Ecuador. El 'Bi-Tri' sumó 6 puntos y es un claro candidato para acompañar a Independiente del Valle en el encuentro cumbre del torneo.

+ No se rinden: Chile irá al TAS para sacar a Ecuador del mundial

+ Más cerca del premio: Piero Hincapié se mantiene en nueva lista del Golden Boy

+ ¿Invertirá en Ecuador? Miguel Ángel Loor se reunió con un importante dirigente europeo

El primer tiempo fue muy favorable para El Nacional ante un Mushuc Runa que no pudo imponer condiciones en el Atahualpa. El 'Bi-Tri' rápidamente se puso arriba en el marcador con gol de Daniel Patiño, en una jugada muy buena de los locales.

Para el segundo tiempo, los dirigidos por Ever Hugo Almeida intentaron ampliar el marcador, pero no estuvieron finos de cara al gol. Mushuc Runa trato de alcanzar el empate, pero no encontró claridad en los metros finales. El 'Ponchito' no ha sumado ninguna victoria en este cuadrangular final.

Con esta victoria, El Nacional alcanza los 6 puntos en la tabla de posiciones y se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones a solo 3 de Independiente del Valle pasando también a ser el máximo candidato a llegar a una final con 'Los Rayados'.