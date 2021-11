Ecuador enfrentará a Venezuela en el Rodrigo Paz Delgado en un partido clave para las aspiraciones de llegar a una nueva copa mundial. 'La Tri' registra muy buenos números de local en esta clasificatoria y también es la segunda delantera más goleadora del torneo.

Ecuador ha convertido 20 goles a lo largo de toda la Eliminatoria y 16 fueron en condición de local, 13 en Casa Blanca y 3 en El Monumental de Barcelona. 'La Tri' también es uno de los mejores locales de la competencia, con apenas una derrota contra Perú y 1 empate contra Chile.

'La Tri' tiene un promedio de hacer 1 gol por cada 34 minutos, de ahí que, la delantera nacional sea la segunda mejor de todo el torneo, solo detrás de Brasil que ya está muy cerca de concretar su puesto en Qatar 2022 con 26 tantos.

Para este partido contra Venezuela, Ecuador no contará con sus experimentados goleadores como lo son Michael Estrada, Enner Valencia o Ángel Mena, no obstante, las variantes no le faltarán a Gustavo Alfaro, quien sí puede contar con Djorkaeff Reasco, Ayrton Preciado o Gonzalo Plata, quienes llegan en momento 'dulce'.