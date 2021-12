Este domingo 5 de diciembre de 2021 Independiente del Valle y Emelec protagonizarán la primera final de la LigaPro. Renato Paiva conversó con los medios de comunicación antes de la gran cita y aceptó que el protagonismo tiene que ser para el 'Bombillo'.

Renato Paiva llegó a Independiente del Valle en este 2021 con la obligación de llevar al equipo ecuatoriano a lo más alto de la historia del campeonato local, puesto que, los 'Rayados' juegan en la Serie A desde el 2010 y nunca han podido conquistar el título nacional.

Por otro lado, Paiva reconoció que en la final con Emelec el protagonismo y favoritismo le pertenece al equipo azul, puesto que, este ha logrado ganar más títulos que el equipo de Sangolquí y también se adjudicó la tabla acumulada.

"En cuanto al favoritismo, se lo doy a Emelec, no es una cosa que me preocupe, ser o no favorito. Por historia, Emelec tiene más títulos que Independiente, eso es una realidad, ha ganado la acumulada, y como se dice: es el mejor equipo del campeonato", afirmó el entrenador.