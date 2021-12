Oscar Bagüi, histórico jugador del fútbol ecuatoriano y tricampeón con Emelec, se retirará después de las finales contra Independiente del Valle. El lateral que hizo historia con la camiseta azul espera irse del fútbol profesional con la estrella número 15 para su equipo.

+ Gonzalo Plata vuelve a anotar en el fútbol de España

+ Otro grande de Europa intentaría fichar a Diego Almeida

+ ¿Qué pasa si un aficionado va al Estadio Banco Guayaquil con algún distintivo de Emelec?

Emelec tendrá que enfrentar a Independiente del Valle en busca de su corona número 15. El equipo azul ha conseguido 4 títulos en los últimos 9 años, en todos el histórico Oscar Bagüi fue protagonista. El defensa ha confirmado a diario Extra que esta será su última temporada como jugador.

"No voy a continuar jugando… Esta es mi última temporada como jugador profesional, así que por eso quisiera que Dios me bendiga y me permita retirarme siendo campeón. Sería lo más lindo, hacerlo con esta camiseta e institución que me ha dado tanto. He sido futbolista toda mi vida y, sin duda alguna, voy a extrañar esto", expresó el lateral