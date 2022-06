El mercado de pases en la LigaPro ya se está moviendo a pesar de que todavía no se ha abierto. Varios de los equipos ya se están moviendo para concretar algunos fichajes y están llevando a cabo negociaciones para lograrlo. Por el momento no se ha confirmado ningún refuerzo, pero es cuestión de horas para que eso ocurra.

Liga de Quito es uno de los clubes que buscará reforzar varios posiciones, ya que Luis Zubeldía no armó el equipo y encontró muchos problemas en la plantilla que armó Pablo Marini. Zubeldía ya se reunió con los dirigentes para plantear las posiciones donde quiere fichar jugadores, pero ahora le tocará contar con una herencia que dejó Pablo Repetto en el 'Rey de Copas'.

El periodista uruguayo Valentín Fletcher dio a conocer que Nacional de Uruguay no renovará el préstamo de Matías Zunino, por lo que el jugador deberá regresar a Liga de Quito, club dueño de su pase. Zunino salió de los 'Albos' al no ser tenido en cuenta, pero ahora regresará al tener contrato vigente.

Zubeldía no ha tomado en cuenta a jugadores del estilo de Zunino a lo largo de su carrera como DT, ya que prefiere mucha dinámica en sus equipos y no alguien que disminuya el ritmo por no tener velocidad. Por el momento el mediocampista uruguayo debe volver a LDUQ y ver si le encuentran espacio en otro equipo, sino la otra opción es rescindir el contrato, algo que no parece viable por los problemas económicos que tiene el club.

¿Qué posiciones buscará reforzar Zubeldía?

El propio entrenador de Liga de Quito confirmó hace algunos días que buscará un mediapunta, pero no será la única zona en que los 'Albos' busquen fichajes. Sebastián Machado, periodista de Quito, informó que una de las prioridades es encontrar un mediocampista central, ya que Zubeldía no cuenta con un jugador en esa posición y por el momento le toca hacer jugar a Ezequiel Piovi, quien es más un mediocampista mixto.