Hace pocos días Emelec hizo oficial la llegada del argentino Gustavo Canto para la temporada 2022. El defensa llega prodecente de Banfield, donde no pudo ganarse el puesto como titular, pero si sumó minutos a pesar de las varias lesiones que tuvo durante el 2021. El ex jugador del 'Taladro' llega para reemplazar a Luca Sosa, quien no fue comprado por el 'Bombillo'.

+ Medios alemanes dan buenas noticias sobre Piero Hincapié

+ Independiente del Valle lo volvió a hacer: Nueva venta millonaria de un juvenil

+ Méndez y Alvarado lo esperan: El Orlando City quiere fichar a otra promesa ecuatoriana

El jugador de 27 años tendrá su segunda experiencia fuera de Argentina, tras haber jugador en 'Xolos' de Tijuana y en Dorados de Sinaloa entre 2018 y 2020. En Dorados, Canto fue compañero de Vinicio Angulo y fue dirigido por Diego Armando Maradona, con quien estuvieron muy cerca de ascender a primera división.

Gustavo Canto dio una entrevista para Radio Huancavilca en la que contó el apodo que le puso Diego Maradona cuando lo dirigió: Fue algo único conocerlo, estuvimos muy cerca de ser campeón, tenía una humildad de persona que jamás no la he visto, en un entrenamiento jugué bien y me puso Otamendi, incluso me llamaba así en rueda de prensa".

Sobre cómo se desempeña en el campo de juego Canto aseguró que no tiene problemas con cualquier sistema que escoja el DT: "Me gusta ir duro en la marca, ir al frente poner huevos y me gusta el mano a mano, siempre fui marcador central desde chico. He jugado en línea de 3 y línea de 4, no tengo problema y me puedo adaptar a lo que el profesor requiera en la defensa".