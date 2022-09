Liga de Quito tiene unos estatutos diferentes, ya que el equipo de fútbol es parte del club social y funcionan en conjunto. Por ese motivo se creó la Comisión Especial de Fútbol, la cual está liderada por Esteban Paz, mientras que el club social es presidido por Guillermo Romero, y entre las dos partes no tienen buen relación.

El contrato de la Comisión de Fútbol finaliza en diciembre del 2023, al igual que el periodo de Romero al frente del club de Liga. Paz y su equipo de trabajo esperan poder renovar su vínculo para manejar al 'Rey de Copas', para lo que contarán con un candidato a las elecciones de presidente del club.

Fernando Baird informó que Isaac Álvarez sería candidato a presidente del club de Liga de Quito en 2023. Álvarez actualmente es parte de la Comisión de Fútbol y con su presencia en el club será más fácil renovar el contrato para el manejo del equipo de fútbol.

El trabajo de la Comisión para el próximo año no es fácil, ya que deben entregar al equipo sin ninguna deuda, llevándolos a reducir el presupuesto para el 2023 o vender más jugadores. El futuro del equipo de fútbol dependerá una vez más de las elecciones en club social, algo que no gusta a los hinchas del 'Rey de Copas' al no poder decidir sobre lo que pasará y que hinchas de otros equipos si lo puedan hacer por ser socios del club.