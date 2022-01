Este jueves 13 de enero de 2022 Emelec confirmó en sus redes sociales que durante la pretemporada de este 2022 tendrá dos partidos amistosos en el George Capwell a puerta cerrada. El club informó que los rivales serán revelados oportunamente, pero se pudo conocer que serán Orense y 9 de Octubre.

+ Esta es la millonaria cifra que ganará 'La Tri' si clasifica a Qatar 2022

+ Luis Cangá ya entrena con el Vasco Da Gama

+ "No viene por no estar vacunado", Tite confirmó que una figura de Brasil no jugará ante Ecuador

El 'Bombillo' ya inicio los trabajos de pretemporada de cara al curso 2022. El equipo azul en este año jugará la Copa Libertadores desde la zona de grupos y también peleará por ganar por primera vez la LigaPro, en 2021 fue subcampeón.

Emelec informó que los rivales para estos dos encuentros serán revelados oportunamente; no obstante, se filtró que estos serían Orense y 9 de Octubre. Los encuentros se darán en el Capwell; no obstante, no serían trnasmitidos, puesto que, se jugaría a puerta cerra.

Por otro lado, Emelec espera que estos dos encuentros y que la 'Explosión azul' sean suficiente para que los futbolistas vayan encontrando ritmo y también para que Ismael Rescalvo defina el 11 titular que empiece los torneos.