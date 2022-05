Emelec no siguió la línea discursiva de Barcelona SC y respondió con un comunicado.

La polémica por las declaraciones de Sebastián Rodríguez en charla con medios de su país parece que será una nueva novela en el fútbol ecuatoriano y es que entre los del Astillero hubo un cruce de comunicados. Emelec respondió la postura de su rival de barrio.

Barcelona SC en la noche de este martes había respondido pidiendo respeto a Sebastián Rodríguez por las declaraciones en el caso Castillo calificándolas de "dañinas y sin fundamentos", pues ahora fueron los azules quienes defendieron a su capitán.

En el comunicado Emelec asegura que no hay nada de falso en las declaraciones de Rodríguez y que no hay falta de respeto alguna además piden a la directiva de Barcelona SC no tratar el tema de forma tan pasional.

El escrito tiene la firma no solo de Nassib Neme sino de toda la directiva de Emelec en lo que es una clara respuesta de la postura de los azules. Cabe recordar que Emelec devolvió a Castillo por irregularidades en sus papeles.