En Emelec no dan por perdida la continuidad de Facundo Barceló, pero si saben que será complicado cerrar las negociaciones. Desde el 'Bombillo' pretenden que el jugador se quede pero a préstamo, algo que no convence al club dueño de su pase, Juventud de Uruguay. El equipo del país oriental quiere vender al delantero, pero los 'Eléctricos' no quieren gastar esa cantidad de dinero.

Si bien las negociaciones dejaron de estar muy complicadas, todavía hay un porcentaje bastante alto de que Barceló no continúe en el equipo. Ante esa posibilidad, Emelec no se ha quedado dormido y ha analizado algunos nombres para que sean el reemplazo del goleador uruguayo.

El periodista 'Wacho' Sánchez informó en su cuenta de Twitter que Emelec tienes a Rubén Bentancourt como la primera opción para reemplazar a Facundo Barceló. Bentancourt tiene 28, milita en Peñarol y tiene contrato hasta mediados del 2023. El uruguayo ha tenido paso por el fútbol europeo y desde el 2017 ha jugado en distintos equipos del continente.

En Emelec quieren la continuidad de Barceló, pero ante las complicaciones que han surgido empezaron a buscar un posible reemplazo. Bentacourt es el elegido por el cuerpo técnico y la directiva según informó 'Wachito', pero esperarán hasta mañana para saber si pueden concretar la renovación del líder en el ataque del equipo.