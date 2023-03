El comienzo del torneo para Liga de Quito no fue el mejor.

Al cabo de las dos primeras fechas de LigaPro, Liga de Quito ha sido una de las grandes decepciones luego de sumar un empate y una derrota donde el entrenador argentino Luis Zubeldía fue uno de los apuntados por este momento del equipo.

Ante ese panorama, Esteban Paz, uno de los máximos dirigentes del cuadro universitario, dialogó con FB Radio donde se refirió al adverso momento del equipo y adelantó el futuro del Director Técnico argentino.

"Zubeldía es un técnico excepcional. No pasa por la cabeza de ninguno de los dirigentes de Liga cambiar al entrenador. La solución no pasa por ahí. Por dos partidos no vamos a tomar una decisión de ese tipo," sentenció Paz.

Zubeldía volverá a dirigir al equipo azucena desde el banco de suplentes este martes 7 de marzo ante Delfín por la Copa Sudamericana, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado tras su expulsión en la primera jornada de la LigaPro.