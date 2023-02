Las cifras de Enner Valencia en la actual temporada son de las mejores en el viejo continente y su equipo, el Fenerbahce, goza de tener a su ariete y referente ofensivo en estado de gracias.

Valencia es el máximo goleador de la Liga de Turquía con 20 goles en solo 18 partidos disputados. En este último partido ante el Adana Demirspor, el ecuatoriano anotó el único gol de su equipo que sirvió para que el Fenerbahce rescate un punto de us visita al The New Adana Stadium.

Según las estadísticas de Opta (OptaJavier), Enner Valencia es el jugador con mejor porcentaje de conversión de tiro entre los que dispararon más de 10 veces en el torneo: el 33.9% de sus remates terminaron en gol, lo que lo convierte en el más efectivo de Turquía.

Fenerbahce se mantiene en pelea por el título de la Super Lig de Turquía, cuyo líder en el Galatasaray con con 51 puntos, seis unidades más que el Fenerbahce que llegó a 45 con el reciente empate como visitante.