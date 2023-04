Entrenador de Barcelona respondió a las críticas: "Mientras más sigan hablando, mejor me va a ir"

En los equipos grandes, una victoria cambia el ambiente y más aún siendo una tan importante como la que consiguió Barcelona ante Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El entrenador de Barcelona, Fabián Bustos, respondió a las críticas y rumores surgidos en la semana previa al duelo ante Liga de Quito, que indicaban que estaría ante sus últimos días en el cargo: "Mientras más sigan hablando, mejor me va a ir. No he tenido problemas con jugadores, con nadie. Acá seguiremos intentando hacer historia, tal como lo hablé en mi primera reunión con los directivos de Barcelona en 2019".

Respecto a la falta de gol en los delanteros, dijo: "Siempre trabajamos finalizaciones y definiciones. Se trabajó mucho en la recuperación en estos días por la seguidilla de partido. Hoy estamos preparando el juego de mañana. No considero que sea una crisis, son momentos. Pudimos haber generado más situaciones, pero hacemos hencapié en eso. Sí estamos trabajando en la finalización".

Después, sumó: "No considero que hemos tenido malos resultados, sino no estuviéramos aquí. Queremos hacer historia y lo estamos haciendo. Fuimos campeones en una cancha donde nunca se lo hizo, ahora lo ganamos y en 120 minutos".