Santiago Giordana tuvo un destacado paso por la LigaPro en el 2022, el delantero fue uno de los mejores extranjeros del campeonato con 11 goles en total, sin embargo, desde Mushuc Runa lo descartaron porque no le hizo goles a los grandes.

+ ¿Quiénes? Rondelli desmiente que no cuente con estos jugadores en Emelec

+ Ex Directivo de FEF reconoce: "Fue un error contratar al Bolillo Gómez"

+ ¡Muy cerca! Este director técnico podría firmar en los próximos días con la Tri

El principal directivo de Mushuc Runa, Luis Chango, conversó con los colegas de FB Radio, donde reconoció que en el club se analizó la continuidad de Santiago Giordana, hoy en Deportivo Garcilaso en Perú, pero fue descartado por no hacerle goles a grandes.

"Giordana tiene 11 goles. Y nosotros lo hemos analizado, no son goles a Barcelona, no son goles a Emelec, no son goles a los equipos grandes", comentó Chango.