La semana pasada se conoció que Jeremy Sarmiento sufrió una lesión en su isquitibial izquierdo, algo que lo tendrá alejado de las canchas entre tres y cuatro meses. Esto deja fuera al jugador de 'La Tri' del partido clave frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, algo que fue lamentado por varios hinchas y el cuerpo técnico de la selección.

Sarmiento deberá pasar por un largo proceso de recuperación para regresarla 100% a las canchas, algo que está a cargo del departamento médico del Brighton, que cuenta con una gran tecnología para que los jugadores regresen lo más rápido posible. El jugador ecuatoriano rompió el silencio sobre la lesión y explicó por qué decidió operarse.

Jeremy Sarmiento habló en una entrevista para El Canal del Fútbol, donde habló acerca de su lesión y su elección por la Selección Ecuatoriana: "Lamentablemente me lesioné contra el West Ham. Fue algo raro, no sé mismo qué fue, pero yo me imagino que en una de las jugadas que estaba yendo a recuperar la pelota y frené, todo mi peso estaba en la pierna izquierda y como estaba todo eso peso en la pierna izquierda, sentí un pinchazo".

"Traté de mantenerme jugando pero seguía el dolor, entonces decidí parar y desde ahí vimos los resultados. Claro que no es nada bueno pero estoy enfocado en la recuperación y en volver más fuerte que nunca. Hablé con los fisioterapeutas y los compañeros y esa fue la mejor opción de operarme, tengo dos compañeros que tuvieron el mismo problema y me dijeron que esa fue la mejor opción que tomaron. Sabía que era la única opción que tenía", dijo Sarmiento.

"Era una decisión muy difícil que tenía que tomar de cambiarme de Selección a los 19 años, no fue algo fácil, pero desde ahora estoy muy feliz por esa decisión. En ada entrenamiento los compañeros siempre me decían que sea yo mismo, que juegue como juego en Inglaterra y que siempre sea feliz. Me dieron esa confianza que la necesitaba porque era nuevo en el equipo. Y se me hizo muy fácil adaptarme", se refirió el enganche de 19 años sobre 'La Tri'.