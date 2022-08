El joven jugador ecuatoriano, Jeremy Sarmiento, tuvo minutos en el equipo Sub-23 del Brighton en un partido ante su similar del Liverpool. El jugador tricolor no pudo disputar el encuentro completo, puesto que, se marchó lesionado en la primera mitad.

Jeremy Sarmiento no ha logrado tener un gran 2022, puesto que, las lesiones parecen no dejarlo en paz. El jugador ecuatoriano no está teniendo minutos en el primer equipo del Brighton y en el último encuentro sub-23 contra el Liverpool se volvió a lesionar.

Sarmiento ha perdido regularidad y ritmo por culpa de las lesiones y el delantero ecuatoriano tiene que apostar en las siguientes semanas por una correcta recuperación para volver a pelear por tener minutos y llegar bien al mundial de Qatar.

Desde Inglaterra confirmaron que la lesión de Sarmiento no es de gravedad, debido a que, tras salir de cambio el jugador se quedó en el banco de suplentes observando a sus compañeros. Se espera que en las próximas horas se confirme qué grado y alcance tiene su dolencia.