La derrota de Emelec ante Gualaceo SC generó la reacción del entorno azul, entre ellos de Nassib Neme quien señaló a los jugadores como responsables de la derrota y no al entrenador tras los rumores de la salida de Rescalvo. Esta semana Joao Rojas respondió esas declaraciones además de los rumores sobre su futuro.

¿Camisetazo?: Darío Aimar recibió la oferta de otro club de LigaPro

+ ¿Marini encontró al equipo?: Liga de Quito con once listo para vuelta de Sudamericana

+ Y era crack en México y Ecuador: Aquí está jugando Michael Arroyo

"Los únicos que no tienen responsabilidades son los hinchas, el resto compartimos culpa todos no solo los jugadore, directivos y cuerpo técnico también. No vamos a ser señalados por la derrota del domingo", contestó Rojas a las palabras del directivo.

Sobre su futuro y el interés del Santos de Fabián Bustos no confirmó o negó el interés pero si fue claro en su futuro: "Decidí quedarme en esta temporada en el equipo del cual soy hincha, es la tercera vez que me llega una oferta pero con mi padre decidimos quedarnos".

En horas recientes Nassib Neme confirmó que DC United, New York City FC de la MLS y Lugano de Suiza presentaron ofertas formales para llevárselo.