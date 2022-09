Desde hace varios años en el fútbol ecuatoriano surgen nuevos casos de corrupción con intentos de comprar partidos y sobornar jugadores. Estas situaciones no han sido atacadas de manera directa y concreta por la FEF y LigaPro, por lo que siguen surgiendo más casos y cada vez son más recurrentes.

César Farías, entrenador de Aucas, hizo público que sus jugadores recibieron 'propuestas inmorales y anónimas' durante las últimas semanas, pero LigaPro no tomó cartas en el asunto y solamente publicó un comunicado pidiendo a Farías que no emita esos comentarios para no dañar la imagen del fútbol ecuatoriano.

Pocos días después de las palabras de Farías, acaba de surgir un presunto intento de soborno a un jugador del Manta FC, equipo que milita en la LigaPro Serie B. El periodista Javier Ruiz publicó el audio donde se escucha a una persona ofreciendo 10 mil dólares supuesto al jugador del equipo manabita, quien no acepta la oferta y pide que no hagan daño al fútbol ecuatoriano.

"Soy mano derecha de un inversionista fuerte de un inversionista fuerte de un equipo de fútbol. Quiero conversar contigo por un premio bueno que asegure la navidad a ti y tu familia. Tengo a la mano 10 mil dólares y necesito que me ayudes con algo (...) Ustedes juegan con mi equipo esta semana y necesito esos 3 (puntos)", se escucha sobre la supuesta oferta al jugador.

El que sería el futbolista del Manta se niega en varias ocasiones y pide a la persona que lo llamó que no lo vuelva a llamar. Esto vuelve a destapar la corrupción en el fútbol ecuatoriano, algo que no es desconocido y en varias ocasiones se han escuchado acerca de supuestas ofertas a jugadores.