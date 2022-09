La LigaPro tiene varios jugadores revelación en cada temporada, los cuales son buscados por varios equipos y terminan cambiando de aires. Los grandes de Ecuador siempre están atentos a los talentos que puedan surgir cada año y los siguen de cerca para determinar si serían un buen fichaje para sus plantillas.

En este 2022 Klebinho es uno de los futbolista de moda por el gran nivel que está mostrando en Guayaquil City. El lateral derecho llegó a mediados de 2021 a los 'Ciudadanos', pero recién en esta temporada se convirtió en uno de los mejores jugadores en su posición, algo que llamó la atención de varios equipos.

El nombre de Klebinho fue vinculado a una posible transferencia a Barcelona SC, club que buscará fichar un lateral derecho para el 2023. Tras los rumores que surgieron acerca de la llegada del brasileño al 'Ídolo', Guayaquil City se adelantó y renovó el contrato con el jugador, para así tener un ingreso económico importante en caso de que lo vendan.

Ecuagol realizó una entrevista a Klebinho, en la que habló acerca de su futuro y dejó abierta la opción de cambiar de club: "Estoy aquí defendiendo los colores de Guayaquil City, eso que hablan afuera a mi no me afecta. Yo soy un jugador maduro, mi representante maneja esas cosas y yo haré un buen partido para ayudar a mi equipo. Ahora tengo mi mente puesta en Guayaquil City, tengo contrato renovado, que vaya a pasar el próximo año yo no sé".