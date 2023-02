Llegó con la etiqueta de figura allá por el 2019, sin embargo el volante ecuatoriano Andrés Chicaiza solo estuvo uno de los cinco años firmado en Liga de Quito, hoy parece que ya encontró su último club donde ser cedido y continuar su carrera.

Este miércoles trascendió que Chicaiza pondrá rumbo a Orense SC de Machala por una temporada, luego de eso quedará como agente libre. Este martes se descartó su posible regreso a Delfín SC, club que le ha abierto las puertas en dos oportunidades.

El otavaleño se encuentra entrenando con la sub 19 de Liga de Quito a la espera de definir su futuro. Ofertas no le han faltado al hábil volante sin embargo no convencieron o al club o al jugador. En LDU existe una postura de no cederlo más sino venderlo.

U. Católica, Deportivo Cuenca, Delfín SC son los clubes que han tenido a Chicaiza en estos años de contrato con LDUQ. En su momento sonó para ir a Colombia.