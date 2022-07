El entrenador de Técnico Universitario fue muy crítico en rueda de prensa posterior a su partido contra Barcelona, tildando al juego de los amarillos como el de un 'equipo chico'. El histórico portero del fútbol ecuatoriano, Esteban Dreer, le respondió.

+ Contra Delfín: Aucas quiere hacer debutar a sus fichajes

+ ¿Indisciplina?: El motivo por el que Billy Arce dejó Independiente del Valle

+ El posible nuevo equipo de Richard Carapaz cambiará sus prioridades a futuro

Esteban Dreer es uno de los arqueros más importantes que ha pasado por el fútbol ecuatoriano en los últimos 15 años. El portero que es muy identificado con Emelec arremetió contra Iván Vázquez en el programa Tiempo Extra de Radio Diblu.

"El entrenador de Técnico U. no puede salir a criticar al resto, cuando estuvo 70 minutos con un jugador más y no pateo al arco. Cállate la boca y hazte cargo de no tener la capacidad para ganar", afirmó Dreer.