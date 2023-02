Liga de Quito no esconde que sigue en la búsqueda de un delantero para esta temporada y esta vez fuentes oficiales confirmaron el perfil del jugador que buscan además de dos nombres que en efecto estuvieron la agenda de los 'albos'

En conversaciones con FB Radio, Esteban Paz confirmó que el paraguayo Luis Amarilla y el 'Polaco'' Fydriszewski fueron opciones y que hubo negociaciones sin embargo no prosperó. Amarilla seguirá en el Minnesota United y el argentino en Barcelona SC tras dejar Aucas.

"No es fácil traer un delantero de las necesidades que tiene Liga de Quito, se quiso retener a Tomás Molina y no se pudo", confesó que el goleador de LDUQ en el 2022 era la primera opción sin embargo no hubo acuerdo en lo económico.