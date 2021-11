En el mundo Liga de Quito uno de los temas a resolverse aún es la continuidad de sus delanteros Luis Amarilla y Djorkaeff Reasco, el uno con una opción de compra altísima y otro con una oferta de renovación sobre la mesa. Esteban Paz, directivo de la Comisión de Fútbol, se refirió al tema de forma tajante, incluso con respuesta a Neicer.

+ Fugaz paso: Alexander Domínguez ya tiene opciones para salir de Uruguay

+ Robert Arboleda y su respuesta a la segunda oferta de Sao Paulo

+ (VIDEO) UUFF! Golazo de Jhegson Méndez en la MLS

"Amarilla quiere quedarse y nosotros queremos que se quede, tenemos que hablar con la gente de Vélez. hacer uso de la opción de compra de dos millones de dólares por el 50% del pase, hoy es imposible", empezó en charlas con Mundo Deportivo.

"Me parece que Neicer está perdido, habla por hablar. Más de lo que se ofertó no se le va a ofertar, y tiene todavía un año de contrato. No vamos a aceptar que el padre venga a someternos o presionarnos. Él tiene una oferta sobre la mesa y no va a cambiar la oferta", dijo sobre Djorkaeff, quien es jugador de LDUQ hasta el 2022.

Sobre la economía ahora sin clasificar a Copa Libertadores: "Hay que hacer un recorte importante en el costo de la plantilla y el que no se adapte tendrá que llegar a un acuerdo con nosotros para dejar Liga".